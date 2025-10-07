Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pensioni manovra 2026Strage 7 ottobreFrancia nel caosRisultati elezioni Calabria
Acquista il giornale
Ultima oraMeloni, il 7 ottobre una delle pagine più buie della storia
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Meloni, il 7 ottobre una delle pagine più buie della storia

Meloni, il 7 ottobre una delle pagine più buie della storia

"Crimini indicibili, chiediamo la liberazione degli ostaggi"

"Crimini indicibili, chiediamo la liberazione degli ostaggi"

"Crimini indicibili, chiediamo la liberazione degli ostaggi"

"Sono trascorsi due anni dall'ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione. "Oggi - aggiunge - rinnoviamo la vicinanza ai famigliari delle vittime e torniamo a chiedere la liberazione degli ostaggi, che ancora oggi attendono di tornare a casa dopo due anni di prigionia, vessazioni, sofferenze".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OstaggiTerrorismo