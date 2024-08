Meloni, il 30 agosto vertice con Salvini e Tajani

"Il 30 agosto faremo un vertice a tre con Matteo Salvini e Antonio Tajani per fare il punto della situazione in vista della ripresa". Lo ha reso noto la premier Giorgia Meloni contattata telefonicamente dall'Ansa. La premier ha parlato di giornata conviviale in masseria con il leader della Lega e, tra gli altri, il presidente della Camera Lorenzo Fontana con famiglia. Nel corso della telefonata con Tajani è stato concordato il vertice di fine agosto.