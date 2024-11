Meloni ieri al Quirinale, 'incontro cordiale e collaborativo'

La premier Giorgia Meloni è stata ieri al Quirinale per un pranzo con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La notizia circolata in ambienti parlamentari è stata confermata all'Ansa dal Quirinale che ha definito "cordiale e collaborativo" l'incontro, durato circa un'ora. Il pranzo al Quirinale, spiegano fonti di Palazzo Chigi, non era collegato alle frizioni parlamentari nella maggioranza andate in scena ieri mattina al Senato, ma era stato programmato la settimana scorsa, anche per un confronto dopo la missione del capo dello Stato in Cina e quella della presidente del Consiglio al G20 in Brasile. La premier ieri si è recata al Colle dopo essere intervenuta ai Med Dialogues di Roma. Non è la prima volta che Mattarella e Meloni si vedono dopo viaggi all'estero di rilevo, rimarcano le stesse fonti, ma in altre occasioni l'incontro al Colle era rimasto coperto da riserbo. Fra i temi affrontati durante il pranzo, anche la manovra, le questioni di politica estera e le vicende legate all'Unione europea, con l'imminente addio del ministro Raffaele Fitto che diventa vicepresidente esecutivo della Commissione Ue.