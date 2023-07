Meloni, i fatti dicono che il nostro governo è affidabile

"I fatti dimostrano che il nostro è un governo affidabile". Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni intervistata da Sky tg24 a Washington. Uno dei temi affrontati con il presidente Usa Joe Biden è stato quello dell'Africa, ha spiegato tra l'altro Meloni: "L'Italia è il principale dirimpettaio di questo continente - ha sottolineato la premier - e abbiamo una maggiore capacità di dialogare con loro". "Io ero anticipata da una propaganda falsa, che aveva raccontato l'ipotesi di un governo come un disastro delle tenuta dei rapporti internazionali, della tenuta economica e delle istituzioni. Ma nella realtà quello che è emerso è un governo serio, affidabile, credibile, che pone con determinazione il tema dell'interesse nazionale, senza dimenticare gli interessi nazionali degli altri", ha detto la premier. Parlare con Biden e con la Cina "sono due cose che possono stare insieme è importante farle stare insieme", ha poi sottolineato. "Il mercato non può essere libero se non è anche equo altrimenti rischiamo di devastare i nostri sistemi industriali che hanno degli standard elevati che altri non hanno. Dunque non decoupling ma derisking nella definizione delle catene di approvvigionamento. E' un dibattito che va fatto insieme alla Cina non contro la Cina".