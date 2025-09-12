Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Testamento ArmaniEsercitazioni Russia BielorussiaTrumpIsraele GazaCharlie Kirk ucciso
Acquista il giornale
Ultima oraMeloni, i dati sul Sud ci dicono che la strada è giusta
12 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Meloni, i dati sul Sud ci dicono che la strada è giusta

Meloni, i dati sul Sud ci dicono che la strada è giusta

Abbiamo avuto il coraggio di chiudere con l'assistenzialismo

Abbiamo avuto il coraggio di chiudere con l'assistenzialismo

Abbiamo avuto il coraggio di chiudere con l'assistenzialismo

"Ci accusavano di voler spaccare l'Italia, ma la verità è che abbiamo scelto di credere nelle energie, nel talento e nella forza del Sud". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni commentando i dati Istat. "Abbiamo avuto il coraggio - aggiunge - di dire basta alla stagione dell'assistenzialismo, che per troppo tempo ha alimentato l'idea di un Mezzogiorno condannato a restare indietro. Abbiamo investito in infrastrutture, lavoro, merito. Lavoriamo per mettere il Sud in condizione di competere ad armi pari e di dimostrare, finalmente, tutto il suo valore".

"Oggi i dati dell'Istat certificano il numero di occupati nel Mezzogiorno più alto mai registrato dal 2004. La strada è giusta, e continueremo a percorrerla, per costruire finalmente un'Italia nella quale tutti abbiano le stesse opportunità".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Giorgia MeloniIstat