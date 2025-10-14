Meloni ha assicurato che Italia farà la sua parte su Gaza

L'Italia, come ha assicurato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è pronta a fare la propria parte nel processo di ricostruzione a Gaza. In seguito alla firma dell'accordo di pace per il Medio Oriente, avvenuta ieri in Egitto, il Presidente Meloni ha chiesto oggi, nel corso del Consiglio dei Ministri, che tutti i ministeri e le istituzioni coinvolte, a vario titolo, nel progetto di ricostruzione si riuniscano per fare il punto sui prossimi passi, con un'attenzione particolare all'aspetto degli aiuti umanitari. E' quanto fanno sapere da palazzo Chigi. La riunione, che sarà presieduta dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani è fissata per domani, 15 ottobre alle ore 14.00, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio sarà impegnata, nel frattempo, nel Processo di Aqaba, che si terrà sempre domani a Roma. All'incontro prenderanno parte i ministeri interessati (Esteri, Difesa, Università, Agricoltura, Affari regionali, Disabilità), il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e la Protezione Civile.