Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Attentato RanucciInchieste ReportRendimenti Btp ValoreSinner Alcaraz
Acquista il giornale
Ultima oraMeloni, grazie a banche-assicurazioni, contributo importante
17 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Meloni, grazie a banche-assicurazioni, contributo importante

Meloni, grazie a banche-assicurazioni, contributo importante

'Trovato una disponibilità che non era scontata'

'Trovato una disponibilità che non era scontata'

'Trovato una disponibilità che non era scontata'

Nelle coperture della manovra "c'è un importante contributo degli istituti bancari e assicurativi che voglio ringraziare". - Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha varato la manovra. "Ci sono state lunghe interlocuzioni - ha aggiunto -. Parliamo di grandi portatori di interessi ma tutti ci rendiamo conto delle priorità e abbiamo trovato una disponibilità che non era scontata".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BancheGiorgia Meloni