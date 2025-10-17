Meloni, grazie a banche-assicurazioni, contributo importante

Nelle coperture della manovra "c'è un importante contributo degli istituti bancari e assicurativi che voglio ringraziare". - Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha varato la manovra. "Ci sono state lunghe interlocuzioni - ha aggiunto -. Parliamo di grandi portatori di interessi ma tutti ci rendiamo conto delle priorità e abbiamo trovato una disponibilità che non era scontata".