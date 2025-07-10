Giovedì 9 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Ultima oraMeloni, gli Usa alla call dei Volenterosi segnale di unità
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Meloni, gli Usa alla call dei Volenterosi segnale di unità

Meloni, gli Usa alla call dei Volenterosi segnale di unità

'Sono molto soddisfatta che partecipino da Roma con Kellogg'

'Sono molto soddisfatta che partecipino da Roma con Kellogg'

'Sono molto soddisfatta che partecipino da Roma con Kellogg'

"Sono molto soddisfatta che per la prima volta, proprio da Roma, anche gli Stati Uniti parteciperanno" alla riunione dei Volenterosi "con l'inviato speciale per l'Ucraina del presidente Trump, il generale Kellogg: credo che sia un segnale chiaro e un chiaro esempio dell'unità con cui continuiamo a lavorare per la sicurezza dell'Ucraina, che è anche la nostra sicurezza, e per restituirle quel frutto di pace e di libertà e di prosperità che merita". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l'incontro bilaterale a margine della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, a Roma.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata