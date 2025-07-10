Meloni, gli Usa alla call dei Volenterosi segnale di unità

"Sono molto soddisfatta che per la prima volta, proprio da Roma, anche gli Stati Uniti parteciperanno" alla riunione dei Volenterosi "con l'inviato speciale per l'Ucraina del presidente Trump, il generale Kellogg: credo che sia un segnale chiaro e un chiaro esempio dell'unità con cui continuiamo a lavorare per la sicurezza dell'Ucraina, che è anche la nostra sicurezza, e per restituirle quel frutto di pace e di libertà e di prosperità che merita". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l'incontro bilaterale a margine della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, a Roma.