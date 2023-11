Meloni, gli italiani non si faranno sfuggire la riforma madre

"Sulla riforma" del premierato "cercheremo il consenso ampio in Parlamento, se non sarà possibile chiederemo ai cittadini cosa pensano. Confido che gli italiani non si faranno sfuggire l'occasione di approvare la madre di tutte le riforme". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'assemblea nazionale della Cna.