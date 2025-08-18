Meloni, giornata importante, su Ucrania spiragli di dialogo

Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
18 ago 2025
Oggi è una giornata importante. Dopo 3 anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo e pretendeva la capitolazione di Kiev, finalmente si aprono degli spiragli di dialogo". Lo ha detto la premier italiana Giorgia Meloni prima dell'incontro con Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca.

"Non ci sono soluzioni facili - ha aggiunto -, io penso che dobbiamo esplorarle tutte per garantire pace e sicurezza per le nostre nazioni". "Il lavoro che faremo oggi - ha concluso - è importante".

