Meloni, giornata importante, su Ucrania spiragli di dialogo

Oggi è una giornata importante. Dopo 3 anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo e pretendeva la capitolazione di Kiev, finalmente si aprono degli spiragli di dialogo". Lo ha detto la premier italiana Giorgia Meloni prima dell'incontro con Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca.

"Non ci sono soluzioni facili - ha aggiunto -, io penso che dobbiamo esplorarle tutte per garantire pace e sicurezza per le nostre nazioni". "Il lavoro che faremo oggi - ha concluso - è importante".