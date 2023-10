Meloni, Giamburno? Faccio il mio lavoro come sempre

"Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro come sempre". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti, al margine del vertice sulla pace al Cairo, che le domandavano quanto le sia costato fare questo viaggio all'indomani dalla separazione da Andrea Giambruno. Ma c'è una parte politica nel suo post di ieri, è stato obiettato. "Non c'è una parte politica - ha replicato Meloni -, di questo non voglio più parlare, non so cosa non sia chiaro del fatto che non voglio più parlare di questo".