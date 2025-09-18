Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Riforma giustiziaSciopero per GazaIsraele GazaJimmy KimmelTuretta
Acquista il giornale
Ultima oraMeloni, galleria di base del Brennero opera monumentale
18 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Meloni, galleria di base del Brennero opera monumentale

Meloni, galleria di base del Brennero opera monumentale

"Giornata storica per Italia, Austria ed Europa"

"Giornata storica per Italia, Austria ed Europa"

"Giornata storica per Italia, Austria ed Europa"

"Questo è un progetto monumentale. Oggi compiamo insieme un passo decisivo per la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il continente, è una giornata storica, per Italia, Austria e l'intera Europa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, durante la cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero, al Plessi Museum. "La galleria di base del Brennero sarà uno snodo centrale e uno dei tasselli fondamentali del corridoio scandinavo-mediterraneo", ha aggiunto sottolineando che "questa operazione permetterà per la prima volta di collegare con un tunnel sotterraneo Italia e Austria, due nazioni già profondamente unite da storia e geografia, partner di primo piano in Europa su numerosi dossier e europei e di politica internazionale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TrasportiGiorgia Meloni