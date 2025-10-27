Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
27 ott 2025
Meloni, fondamentale garantire casa a giovani coppie

'A lavoro su grande Piano. Senza famiglie non c'è nazione'

"Garantire ai cittadini e alle famiglie la possibilità di acquistare una casa è un obiettivo fondamentale di questo Governo" e per questo "stiamo lavorando alla definizione di un grande Piano Casa per mettere a disposizione delle giovani coppie alloggi a prezzi calmierati. Perché senza una casa è difficile costruire una famiglia, e senza famiglie non può esserci una Nazione prospera e vitale". Lo ha sottolineato la premier, Giorgia Meloni in un messaggio inviato al Green Building Forum in corso a Palazzo Lombardia a Milano.

La premier ha anche ricordato che "abbiamo riportato il Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa al suo alveo iniziale - cioè, rendere bancabili soggetti che difficilmente venivano considerati tali - e lo abbiamo potenziato economicamente, stanziando 670 milioni di euro fino al 2027".

"Nell'ultimo Consiglio europeo, anche su richiesta italiana, si è discusso - ha quindi evidenziato - anche di politiche abitative, alla luce del crescente problema dei costi immobiliari, in particolare per le fasce più giovani. Abbiamo accolto - ha rilevato la Premier - con favore che, nella revisione di medio termine della politica di coesione proposta dal vice presidente della Commissione europea Fitto, la casa sia una delle cinque nuove priorità finanziabili. È una scelta che riteniamo molto importante".

