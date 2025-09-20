Venerdì 19 Settembre 2025

20 set 2025
Meloni, Fitch conferma che il percorso del governo è giusto

Non slogan ma risultati concreti, guardiamo avanti con orgoglio

"L'Italia ottiene una promozione da Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l'economia che si rafforza grazie all'aumento dell'occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione.

"È un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti", aggiunge Meloni: "Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono — crescita, debito, sostenibilità — ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l'Italia e le sue famiglie".

© Riproduzione riservata

