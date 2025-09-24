Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nuovo sciopero generaleEmanuele Ragnedda Ucraina RussiaAttacco FlotillaClaudia Cardinale
Acquista il giornale
Ultima oraMeloni, 'escalation conviene a Putin, non cadere in trappole'
24 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Meloni, 'escalation conviene a Putin, non cadere in trappole'

Meloni, 'escalation conviene a Putin, non cadere in trappole'

'Poi le norme prevedono che quando jet sconfina, si abbatte'

'Poi le norme prevedono che quando jet sconfina, si abbatte'

'Poi le norme prevedono che quando jet sconfina, si abbatte'

Quelle russe sono "provocazioni" e "penso sia importante ragionare a sangue freddo, perché una escalation conviene solo a Putin e alla Russia che sono oggettivamente in difficoltà. Io penso che noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo per non cadere in queste trappole. Poi è evidente che quando c'è un aereo militare che può rappresentare una minaccia, che sorvola il proprio spazio aereo, si abbatte: questo prevedono le norme. Non che questo significhi automaticamente un'escalation", però "io penso che noi dobbiamo fare tutto per evitare l'escalation". Così Giorgia Meloni aggiungendo che Mosca sta "aumentando queste provocazioni".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RussiaGiorgia Meloni