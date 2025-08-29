Venerdì 29 Agosto 2025

Meloni, disgustata da siti sessisti, è revenge porn ed è reato
29 ago 2025
Meloni, disgustata da siti sessisti, è revenge porn ed è reato

"Sono disgustata da ciò che è accaduto, e voglio rivolgere la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate, violate nell'intimità dai gestori di questo forum e dai suoi 'utenti'." Lo afferma la presidente del consiglio Giorgia Meloni in un colloquio con il "Corriere della Sera".

"E' avvilente constatare - prosegue la premier - che nel 2025 ci sia ancora chi consideri normale e legittimo calpestare la dignità di una donna e farne oggetto di insulti sessisti e volgari, nascondendosi per di più dietro l'anonimato o una tastiera".

Per questa ragione Meloni confida "nelle autorità competenti affinchè i responsabili siano individuati nel più breve tempo possibile e sanzionati con la massima fermezza, senza sconti. Nel nostro ordinamento, la diffusione senza consenso di contenuti destinati a rimanere privati è un reato e si chiama revenge porn".

