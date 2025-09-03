Lunedì 1 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Meloni, Dalla Chiesa guida ogni giorno ogni nostra azione
3 set 2025
  Ultima ora
"In memoria del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre 1982 in un vile attentato mafioso, insieme alla moglie, Emanuela Setti Carraro e all'agente della scorta, Domenico Russo. Un uomo di Stato, coraggioso e di profonda integrità morale, che ha sacrificato la sua vita per combattere la criminalità organizzata. Il suo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori e guiderà ogni giorno ogni nostra azione". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni, postando una foto del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

