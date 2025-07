Meloni da 989 giorni a Palazzo Chigi, sorpassa Conte (2)

Giorgia Meloni si avvicina a quota mille giorni al governo e intanto sorpassa Giuseppe Conte, ponendosi all'undicesimo posto nella graduatoria dei presidenti del Consiglio rimasti più a lungo a Palazzo Chigi, alle spalle di Matteo Renzi. "Il governo giallo-verde (Conte I) e quello giallo-rosso (Conte II) sono infatti durati in totale 988 giorni, mentre Meloni raggiunge oggi quota 989 giorni a Palazzo Chigi", come sottolinea anche un post di Youtrend, commentato a stretto giro da Fratelli d'Italia sui social: "Lo supera anche per serietà e lungimiranza".

Con 3.339 giorni, è Silvio Berlusconi il presidente del Consiglio più a lungo in carica, alla guida di quattro diversi esecutivi, davanti a Giulio Andreotti (2.678), Alcide De Gasperi (2.591), Aldo Moro (2.279), Amintore Fanfani (1.659), Romano Prodi (1.608), Bettino Craxi (1.353), Mariano Rumor (1.104), Antonio Segni (1.088), Renzi (1.024), Meloni e Conte.