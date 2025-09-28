Domenica 28 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Flotilla, il Colle va ascoltato
28 set 2025
Meloni, contro don Patriciello gesto vigliacco e criminale

Inaccettabile quanto accaduto. Lo Stato non farà passi indietro

Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un fazzoletto con dentro un proiettile, per poi dileguarsi velocemente. Un gesto vigliacco e criminale, compiuto nel luogo e nel momento più sacro, che non intimidirà chi, come don Patriciello, rappresenta coraggio e dedizione a favore della comunità e della legalità. Al fianco di don Patriciello e di tutti coloro che non si piegano alla criminalità. Lo Stato è con voi, e non faremo mai un passo indietro". Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social.

© Riproduzione riservata

ChiesaGiorgia Meloni