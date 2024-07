Meloni, contatti in corso con von der Leyen sul commissario

Sulle deleghe per il commissario europeo italiano "sto parlando con Ursula von der Leyen, ma sono contatti in divenire, ovviamente". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo alle domande della stampa italiana a Pechino. Per indicare "questi nomi abbiamo tempo fino al 30 agosto, è una delle cose le quali vorrei occuparmi appena rientro. Credo che su questo chiaramente bisogna fare anche una valutazione con i partiti della maggioranza, ma insomma, è una delle prime cose di cui mi occuperò al mio rientro".