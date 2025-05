"In ambito G7 ci sono le grandi questioni internazionali sulle quali Italia e Canada si trovano da sempre sulla stessa lunghezza d'onda, penso alla questione ucraina, sulla quale condividiamo gli sforzi per una pace giusta e duratura". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in una dichiarazione alla stampa al fianco del primo ministro del Canada Mark Carney, prima dell'incontro a Palazzo Chigi.