Meloni, complimenti a Dan,collaborazione costruttiva con Romania

"A nome del governo italiano, porgo i miei complimenti a Nicusor Dan per la sua elezione a Presidente della Romania. Sono fiduciosa che potremo costruire una collaborazione costruttiva, al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale tra le nostre nazioni e con l'obiettivo comune di promuovere pace, stabilità e prosperità per i nostri popoli e per l'Europa". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.