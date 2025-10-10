Meloni, 'campo largo? E' un Leoncavallo largo'

"Ma che campo largo: è un Leoncavallo largo, è un enorme centro sociale". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, intervenendo all'evento di chiusura della campagna elettorale di Alessandro Tomasi a Firenze. "Siamo fieri di non essere come loro - ha proseguito - e non cadremo nella loro trappola, continueremo a lavorare col sorriso, per amore, non per odio, per il bene di questa nazione".

"I problemi non sono tutti risolti, ma le cose vanno meglio, lo dicono i numeri, l'Istat, la stampa internazionale, quella italiana no...mi raccomando...La sinistra sta tirando fuori una rabbia crescente, io credo per paura perché stiamo dimostrando che al governo erano scarsi". Così Giorgia Meloni alla chiusura della campagna di Alessandro Tomasi.

"Guardate la CGIL, quando aumentava la precarietà e c'era la sinistra al governo convocava uno sciopero generale ogni due anni. Ora che ci siamo noi hanno proclamato 4 scioperi, il quinto su una manovra che non ho ancora scritto".

"Gli italiani - ha detto ancora la premier a Firenze - capiscono quando qualcuno li umilia, cercando di comprare il voto con promesse facili, quando la politica li tratta da imbecilli, dicendo cose tipo: se voti me nelle Marche avrai lo stato della Palestina. La gente non è stupida".