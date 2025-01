Meloni, auguro all'Italia un 2025 d'orgoglio, lavoro e benessere

"Il mio augurio è all'Italia. Che sia un 2025 di orgoglio, lavoro, benessere e di nuovi traguardi raggiunti insieme. Con la creatività e il genio che tutti ci riconoscono nel mondo. Io, come sempre, metterò tutta l'energia che ho per fare la mia parte. Buon anno a tutti!". È il messaggio pubblicato poco dopo la mezzanotte dalla premier Giorgia Meloni, accompagnato da una foto in cui fa un brindisi davanti all'albero di Natale.