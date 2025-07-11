Meloni, ancora molto da fare per il Sud ma direzione è cambiata

"C'è ancora tantissimo lavoro da fare, i problemi da risolvere rimangono ancora molti, ma possiamo dire con orgoglio che la direzione è cambiata, che c'è ora la possibilità concreta di incidere davvero sul presente e sul futuro del Sud programmando e cadenzando gli interventi". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenuta con un video messaggio all'Assemblea dell'Unione industriali di Napoli, in corso alla Mostra d'Oltremare. "E' una rivoluzione che vogliamo portare avanti - ha aggiunto - ovviamente insieme a voi: non potremmo fare altrimenti, insieme a chi ogni giorno si rimbocca le mani, scommette sul Sud, sul suo straordinario valore, sul potenziale che può liberare. Quindi grazie per il lavoro che abbiamo fatto fin qui insieme, ma soprattutto per il lavoro che faremo insieme da oggi in poi".