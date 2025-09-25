Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
25 set 2025
Meloni all'Onu attacca i 'green deal' occidentali

Nel suo intervento all'assemblea generale dell'Onu, Giorgia Meloni ha attaccato i "piani verdi che in Europa - e nell'intero Occidente - stanno portando alla deindustrializzazione molto prima che alla decarbonizzazione". E "l'ecologismo insostenibile" che "ha quasi distrutto il settore dell'automobile in Europa, creato problemi negli Usa, causato perdite di posti di lavoro, appesantito la capacità di competere e depauperato la conoscenza. Ci sono voluti secoli per costruire i nostri sistemi, ma bastano pochi decenni per ritrovarsi nel deserto industriale. Solo che come ho detto molte volte nel deserto non c'è nulla di verde".

