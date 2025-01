"Io vorrei arrivare alle prossime elezioni con la riforma del premierato approvato ed una legge elettorale tarata su questo. Penso che la questione sia materia di competenza parlamentare, ma se il premierato non dovesse arrivare in tempo ci si interrogherà se questa legge elettorale sia la migliore o no". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa con i giornalisti.