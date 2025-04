"L'Italia annuncerà al prossimo summit Nato che aumenterà le spese al 2% come richiesto. L'Europa è impegnata a fare di più, sta lavorando sugli strumenti per consentire e aiutare gli stati membri ad aumentare le spese per la difesa. Siamo convinti che tutti debbano fare di più". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inizio dell'incontro con il presidente americano Donald Trump.