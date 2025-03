Meloni al Senato: Passi avanti per la competizione al Consiglio europeo

"E' importante che questo Consiglio segni passi avanti concreti per vincere la sfida della competizione e non condannarci a essere gregari". Così la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato, in vista del prossimo Consiglio europeo.

"Intendiamo impedire che il Green Industrial Deal si trasformi in un nuovo Green Deal con un nome diverso", ha detto la premier sottolineando che "la prima azione non può non riguardare settore dell'auto. Insieme alla Repubblica Ceca abbiamo depositato un documento di lavoro oggi sostenuto da numerosi stati membri".