Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
4 set 2025
Meloni ai Volenterosi, l'Italia non invierà truppe a Kiev

"Sì a iniziative di formazione al di fuori dei confini ucraini"

Nella riunione della coalizione dei volenterosi, la presidente del consiglio Giorgia Meloni "ha nuovamente illustrato la proposta di un meccanismo difensivo di sicurezza collettiva ispirato all'articolo 5 del Trattato di Washington, quale elemento qualificante della componente politica delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. "Nel ribadire l'indisponibilità dell'Italia a inviare soldati in Ucraina", la presidente del consiglio "ha confermato l'apertura a supportare un eventuale cessate il fuoco con iniziative di monitoraggio e formazione al di fuori dei confini ucraini".

UcrainaGiorgia Meloni