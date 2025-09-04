Meloni ai Volenterosi, l'Italia non invierà truppe a Kiev

Nella riunione della coalizione dei volenterosi, la presidente del consiglio Giorgia Meloni "ha nuovamente illustrato la proposta di un meccanismo difensivo di sicurezza collettiva ispirato all'articolo 5 del Trattato di Washington, quale elemento qualificante della componente politica delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. "Nel ribadire l'indisponibilità dell'Italia a inviare soldati in Ucraina", la presidente del consiglio "ha confermato l'apertura a supportare un eventuale cessate il fuoco con iniziative di monitoraggio e formazione al di fuori dei confini ucraini".