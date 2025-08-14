Meloni, accertare le responsabilità obbligo morale e civile

Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Ultima oraMeloni, accertare le responsabilità obbligo morale e civile
14 ago 2025
Crollo del ponte Morandi catastrofe per sempre nella memoria

Il 14 agosto di sette anni fa, Genova, la Liguria e l'Italia intera sono state sconvolte da una catastrofe che rimarrà per sempre nella memoria del nostro popolo. Tutti noi abbiamo ancora negli occhi le drammatiche immagini del crollo del Ponte Morandi e conserviamo nel cuore l'angoscia di quei momenti, il senso di smarrimento di fronte ad una tragedia spaventosa, la riconoscenza per l'eroismo dei soccorritori, il dolore per le quarantatré vite spezzate". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Allo stesso modo - sottolinea - è ancora vivissima la sete di verità e giustizia, invocata con tenacia dai famigliari delle vittime e sostenuta da tutto il popolo italiano. Accertare le responsabilità per ciò che è accaduto, individuare le eventuali colpe ed omissioni, dare risposte definitive: obblighi morali e civili che non possono essere disattesi".

"Il 14 agosto di sette anni fa Genova è stata duramente ferita, ma non si è lasciata abbattere. E ha mostrato al mondo la forza di una comunità unita, capace di ricostruire e di rinascere. Il Ponte San Giorgio ne è il simbolo più potente, prova concreta - conclude - di una nazione e di un popolo che anche nei momenti più difficili sanno prendersi per mano e rialzarsi, più forti e orgogliosi di prima".

