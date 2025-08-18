Domenica 17 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Meloni a Washington, pranzo alla Casa Bianca con i leader
18 ago 2025
Meloni a Washington, pranzo alla Casa Bianca con i leader

Prima del multilaterale con Trump e Zelensky

Prima del multilaterale con Trump e Zelensky

Prima del multilaterale con Trump e Zelensky

Dopo il pre vertice all'ambasciata ucraina a Washington con Volodymyr Zelensky e gli altri leader europei, la premier italiana Giorgia Meloni si trasferirà alla Casa Bianca alle 12, le 18 italiane, e alle 13 avrà un pranzo di lavoro con i colleghi europei. Poi, attorno alle 14.15 (le 20.15 in Italia) la presidente del Consiglio e i leader europei avranno il mutilaterale con Donald Trump e il presidente ucraino che si incontreranno prima nello Studio Ovale.

