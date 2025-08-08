Venerdì 8 Agosto 2025

8 ago 2025
Meloni a un proPal, genocidio a Gaza? Ci lavoro ogni giorno

In un video il concitato scambio di battute a Milano

"Io lavoro ogni giorno sul genocidio palestinese". E' la risposta che la premier Giorgia Meloni dà - in un breve e concitato scambio di battute - a un ragazzo attivista proPal (autore del video poi diffuso in rete) che la sollecitava a una risposta "come madre" al genocidio in Palestina. Il tutto è avvenuto mercoledì scorso al termine del concerto delle K-pop Blackpink dove la premier aveva portato la figlia Ginevra.

"Noi siamo la nazione al mondo che ha liberato più bambini", ha aggiunto aggiungendo: "Se fosse preparato lo saprebbe, perché la pace non si fa così". E alle ultime accuse riguardanti l'invio delle armi a Israele, la premier ha replicato: "Ma quali armi, studi".

