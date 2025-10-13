Meloni a Sisi, quadro pace si basi su soluzione due Stati

A margine della cerimonia della firma del Piano di Pace per il Medio Oriente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al-Sisi. Come riferisce una nota di Palazzo Chigi, "durante l'incontro, i due leader hanno discusso i prossimi passi nella realizzazione del piano di pace e il presidente Meloni ha ribadito l'impegno dell'Italia a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo della Striscia di Gaza e al rilancio di un processo politico verso un quadro di pace, sicurezza e stabilità in Medio Oriente basato sulla soluzione dei due Stati".