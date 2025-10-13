Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Ultima oraMeloni a Sisi, quadro pace si basi su soluzione due Stati
13 ott 2025
Meloni a Sisi, quadro pace si basi su soluzione due Stati

"L'Italia impegnata per la ricostruzione della Striscia di Gaza"

A margine della cerimonia della firma del Piano di Pace per il Medio Oriente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il presidente dell'Egitto Abdel Fattah al-Sisi. Come riferisce una nota di Palazzo Chigi, "durante l'incontro, i due leader hanno discusso i prossimi passi nella realizzazione del piano di pace e il presidente Meloni ha ribadito l'impegno dell'Italia a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo della Striscia di Gaza e al rilancio di un processo politico verso un quadro di pace, sicurezza e stabilità in Medio Oriente basato sulla soluzione dei due Stati".

