Meloni a Schlein, governo tutelerà italiani della Flotilla

Pur notando che "avvalersi dei canali umanitari già attivi, non solo da parte del Governo italiano, eviterebbe di esporre i partecipanti all'iniziativa 'Global Sumud Flotilla' ai rischi derivanti dal recarsi in una zona di crisi e al conseguente onere a carico delle diverse Autorità statuali coinvolte di garantire tutela e sicurezza", "preso atto che l'iniziativa possa avere anche una finalità di natura simbolica o politica, e che quindi si intende portare avanti a prescindere da quanto sopra esposto, il Governo italiano assicura che saranno adottate tutte le misure di tutela e di sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni analoghe, come sempre garantito finora". Così la premier Giorgia Meloni in una risposta alla segretaria del Pd Elly Schlein, che ieri in una lettera le aveva chiesto come il governo intenda tutelare l'equipaggio della Global Sumud Flottila.