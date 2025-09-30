Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l'uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Femminicidio PaupisiAria freddaFlotillaBasi russeBonus casa 2026Boccia Sangiuliano
30 set 2025
Meloni a Flotilla, se volete l'escalation niente lezioni

"Leggo con stupore le parole della Flotilla che mi accusa di considerare 'un pericolo' civili disarmati e navi cariche di aiuti. La verità è semplice: quegli aiuti possono essere consegnati senza rischi attraverso i canali sicuri già predisposti". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, spiegando che "insistere nel voler forzare un blocco navale significa rendersi - consapevolmente o meno - strumenti di chi vuole far saltare ogni possibilità di un cessate il fuoco. Perciò risparmiateci le lezioni di morale sulla pace se il vostro obiettivo è l'escalation. E non strumentalizzate la popolazione civile di Gaza se non vi interessa davvero il loro destino".

