Meloni a Budapest per Summit Demografico, abbraccia Orban La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Museo delle Belle Arti di Budapest per partecipare al Demographic Summit. Accompagnata dal Ministro per gli Affari Europei, Meloni e la Presidente dell'Ungheria Katalin Novak hanno partecipato al panel "Family is the Key to Security". Salutati con un abbraccio, Meloni e il Primo Ministro ungherese Viktor Orban hanno aperto i lavori con la benedizione dei vertici delle chiese.