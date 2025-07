Melillo, 'tensioni su giustizia purtroppo sempre vive'

"Avevo sperato, specie nella ricorrenza dell'anniversario della strage di via D'Amelio, in una pausa delle tensioni sulla giustizia: così non è stato e me ne dispiace perchè credo che la ricerca dei nuovi equilibri sull' indipendenza della magistratura è legittima, ma non può realizzarsi se non sostituendo al sospetto e alla sfiducia l'attenzione e il rispetto e all'invettiva e alla contrapposizione il dialogo e la condivisione del comune senso di responsabilità". Lo ha detto, all'indomani delle polemiche sul ricorso contro l'assoluzione del leader della Lega Matteo Salvini, il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.