Il leader della sinistra de La France Insoumise, principale parito del Nuovo Fronte Popolare, Jean-Luc Mélenchon, ha assicurato stasera che tutti i candidati del Fronte si ritireranno in caso di "triangolari" al ballottaggio di domenica prossima, se saranno al terzo posto. "La nostra consegna è chiara - ha detto Mélenchon - neppure un voto, neppure un seggio in più per il Rassemblement National".