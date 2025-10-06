Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
6 ott 2025
Mef,più reddito disponibile ma sale gap tra ricchi e poveri +

Indicatori Bes, previsioni stabili al 2028 per la povertà

Indicatori Bes, previsioni stabili al 2028 per la povertà

Indicatori Bes, previsioni stabili al 2028 per la povertà

Aumenta il reddito disponibile degli italiani ma il divario tra i più ricchi e i più poveri aumenta leggermente e la povertà assoluta resta stabile. Sono i principali dati che emergono dall'Allegato del Dpfp 2025 pubblicato dal Mef e che aggiorna l'analisi dell'andamento degli indicatori di Benessere Equo Sostenibile.

Il reddito disponibile lordo corretto pro capite nominale - uno dei 12 indicatori - "prosegue anche nel 2024 sul sentiero di crescita" registrando una "variazione significativa pari al +3,0% rispetto al 2023" e "a fine periodo, il livello dell'indicatore dovrebbe essere più elevato del 11,5% rispetto al 2024. In termini reali, alla luce del calo dell'inflazione, per il reddito pro capite si stima un aumento del 5,2% nel 2025 rispetto al 2019 e dell'8% per cento, in termini cumulati, nel triennio successivo.

Aumenta il gap tra ricchi e poveri: la stima della disuguaglianza del reddito netto per il 2024 è in lieve peggioramento (+0,2 punti a 5,5 punti), mentre le previsioni per il periodo 2025-2028 prospettano una sostanziale stabilità. Inoltre "lo scenario di proiezione prefigura una sostanziale stabilità della povertà assoluta familiare nel periodo 2024-2028".

