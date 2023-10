Mef, Sose e Sogei si uniscono, più forti le agenzie fiscali

Le Consiglio di Amministrazione di Sogei, Società Generale d'Informatica, e Sose, Soluzioni per il Sistema Economico, hanno deliberato oggi il progetto di fusione per l'incorporazione di Sose in Sogei. Il sistema informativo della fiscalità del Mef e delle Agenzie Fiscali, come spiega una nota, si rafforza con l'integrazione tra un imponente sistema di banche dati e una esclusiva capacità di sviluppare modelli e metodi di analisi, un connubio strategico per l'attuazione della riforma fiscale. Cristiano Cannarsa, Amministratore Delegato di Sogei e di Sose, commenta in merito alla fusione: "La Sogei, con questa operazione, diventa ancora di più referente unico tecnologico-informativo per il Mef e per le Agenzie Fiscali e può dare un rafforzato contributo all'attuazione della delega fiscale, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto dell'evasione ed elusione fiscale".