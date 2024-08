Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che nel mese di luglio 2024 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un avanzo di 2.400 milioni. A luglio 2023 l'avanzo risultava pari a 15.827 milioni. Nel confronto con il corrispondente mese dello scorso anno, sul saldo incide, in particolare, la diversa calendarizzazione delle scadenze fiscali.