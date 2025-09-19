Mef, nuova emissione Btp valore dal 20 al 24 ottobre

Nuova emissione di Btp Valore, il titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori, dal 20 al 24 ottobre. Come spiega un comunicato del ministero dell'economia e delle finanze, il nuovo titolo avrà una durata di sette anni, cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi, secondo un meccanismo "step-up" di 3+2+2 anni e un premio finale per chi lo detiene fino alla scadenza pari allo 0,8% del capitale nominale investito.

I tassi minimi garantiti dei primi tre anni, dei successivi due e degli ultimi due anni, verranno comunicati venerdì 17 ottobre. L'investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, "avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto".

Prevista, ricorda il ministero, "la consueta tassazione agevolata per tutti i buoni del Tesoro al 12,5% su cedole e premio finale extra, l'esenzione dalle imposte di successione, nonché l'esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato."