Mef, nominato nuovo Cda Sace, Picchi presidente, Pignotti ad

Il ministero dell'Economia e delle finanze comunica che si è riunita oggi l'assemblea della società Sace per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Nel nuovo Cda sono stati nominati nella carica di presidente Guglielmo Picchi e in quella di amministratore delegato Michele Pignotti. Leopoldo Facciotti, Barbara Debra Contini, Fabio Pammolli, Silvia Tossini, Davide Bergami, Paola Noce e Cristina Sgubin nominati consiglieri di amministrazione.

Il Mef "augura buon lavoro ai nuovi componenti e ringrazia gli uscenti per quello svolto, il presidente Filippo Giansante e l'ad Alessandra Ricci".