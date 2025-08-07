Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Autopsia Simona CinàTrump PutinDazi UsaPonte sullo StrettoOmicidio FoggiaOccupazione Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraMef, nominato nuovo Cda Sace, Picchi presidente, Pignotti ad
7 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Mef, nominato nuovo Cda Sace, Picchi presidente, Pignotti ad

Mef, nominato nuovo Cda Sace, Picchi presidente, Pignotti ad

In cda Facciotti,Contini,Pammolli,Tossini, Bergami, Noce, Sgubin

In cda Facciotti,Contini,Pammolli,Tossini, Bergami, Noce, Sgubin

In cda Facciotti,Contini,Pammolli,Tossini, Bergami, Noce, Sgubin

Il ministero dell'Economia e delle finanze comunica che si è riunita oggi l'assemblea della società Sace per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Nel nuovo Cda sono stati nominati nella carica di presidente Guglielmo Picchi e in quella di amministratore delegato Michele Pignotti. Leopoldo Facciotti, Barbara Debra Contini, Fabio Pammolli, Silvia Tossini, Davide Bergami, Paola Noce e Cristina Sgubin nominati consiglieri di amministrazione.

Il Mef "augura buon lavoro ai nuovi componenti e ringrazia gli uscenti per quello svolto, il presidente Filippo Giansante e l'ad Alessandra Ricci".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata