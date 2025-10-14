Martedì 14 Ottobre 2025

14 ott 2025
Mef, da manovra interventi per 18 miliardi medi annui

In cdm Giorgetti ha illustrato i contenuti del ddl per 2026-28

"La manovra, complessivamente, dispone interventi per circa 18 miliardi medi annui". Lo si legge nella nota del Ministero dell'Economia e finanze in cui si spiega a margine del Dpb, il documento programmatico di bilancio presentato oggi in Cdm dal ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti che deve essere inviato alla Commissione Europea entro il 15 ottobre, Giorgetti ha anche illustrato al consiglio dei ministri i contenuti principali del disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028.

