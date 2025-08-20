Medvedev ribadisce, non accetteremo peacekeeper Nato in Ucraina

La Russia non accetterà truppe Nato in Ucraina sotto forma di peacekeeper, poiché non ha bisogno di tali "garanzie di sicurezza". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Dmitrij Medvedev.

In riferimento al presidente francese Emmanuel Macron, Medvedev ha dichiarato che "quel gallo gallico senza cervello non può rinunciare all'idea di inviare truppe in 'Ucraina'. È stato detto esplicitamente: niente truppe Nato come forze di pace. La Russia non accetterà una tale 'garanzia di sicurezza'. Ma l'uccello rauco e patetico continua a cantare per dimostrare di essere il re del pollaio", ha scritto su X l'ex presidente russo rilanciato dalla Tass.