Medvedev, 'le nostre forze stanno evitando la guerra mondiale'

Le Forze Armate russe stanno prevenendo una guerra mondiale poiché impediscono agli ucraini di conquistare parte della Russia, evitando così che Mosca usi le armi nucleari: lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev. Il messaggio giunge poche ore dopo l'abbattimento di tre droni da parte dei russi sulla capitale e alle porte della metropoli. "Le nostre Forze Armate, respingendo la controffensiva del nemico collettivo, stanno difendendo i cittadini della Russia e la nostra terra. Questo è evidente a tutte le persone oneste - scrive Medvedev -. Ma oltre a questo, stanno prevenendo un conflitto mondiale. Dopotutto, se immaginiamo che l'offensiva degli ucraini con l'appoggio della Nato abbia successo e ci porti via parte della nostra terra, allora dovremmo usare le armi nucleari in virtù delle regole del decreto del presidente della Russia del 02.06.2020. Non ci sarebbe altra via d'uscita". Pertanto, prosegue l'ex presidente e premier russo, "i nostri nemici dovrebbero pregare per i nostri guerrieri. Essi non permettono che il fuoco nucleare mondiale si accenda. Buona Giornata della Marina russa!" Medvedev poi conclude: "P. S. Il drone Poseidon si unisce agli auguri e raccomanda ai nemici del nostro Paese di pregare per la salute di tutti i marinai russi". Il Poseidon è un veicolo sottomarino senza pilota a propulsione nucleare in grado di lanciare testate convenzionali e nucleari.