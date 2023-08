"Il popolo sofferente nelle trincee di un Paese diviso vuole davvero solo la resa, che forse aprirebbe la strada alla pace. Ma la pace non è voluta né a Washington né a Kiev": lo scrive su Telegram l'ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza del Paese, Dmitry Medvedev. "Il mondo illuminato ha tremato ancora una volta quando ha appreso dello stanziamento di decine di miliardi di dollari senza senso per gli zombie del Paese 404 - afferma Medvedev paragonando l'Ucraina al messaggio di errore che a volte appare navigando sul web -. I kamikaze nei carri armati occidentali in fiamme non vedranno quei soldi. Non vedranno altro che morte". "L'America vuole un potere indiviso e non risparmia il sanguinoso grasso ucraino per il suo bene", sottolinea l'ex presidente: "Ecco perché la fabbrica di carne della controffensiva lavora oggi senza sosta, mandando al macello migliaia di sfortunati - conclude -. Ma il suo lavoro non è più di alcun aiuto per il regime di Kiev, che è passato allo stadio di putrefazione post mortem. Il suo cadavere non può essere galvanizzato".