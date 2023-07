Medvedev, 'distruggere i terroristi con metodi disumani'

I terroristi sono degli insetti e vanno distrutti con metodi disumani perché capiscono solo il linguaggio della forza: lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, dopo l'attacco ucraino al ponte di Crimea. "L'esperienza mondiale e nostrana dimostra che i terroristi non possono essere affrontati con sanzioni internazionali, intimidazioni o esortazioni. Capiscono solo il linguaggio della forza. Solo metodi personali e completamente disumani - scrive Medvedev -. Per questo è necessario far saltare in aria le loro stesse case e quelle dei loro parenti. Cercare e liquidare i loro complici, abbandonando l'idea banale del loro processo. Ma la cosa principale è distruggere i vertici delle formazioni terroristiche, indipendentemente da dove questi insetti si nascondano. È difficile, ma possibile".