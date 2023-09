Medvedev, deplorevole la nuova militarizzazione del Giappone

"È deplorevole che le autorità giapponesi stiano perseguendo una strada verso una nuova militarizzazione del paese, che complica seriamente la situazione nella regione dell'Asia-Pacifico. Sono diventate gli eredi del Giappone che una volta dovette affrontare una fine ingloriosa". Lo ha detto - come riporta la Tass - il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev durante le cerimonie a Juzhno-Sakhalinsk in occasione della Giornata della vittoria sul Giappone. Secondo Medvedev, "il Giappone, con il sostegno degli americani, sta espandendo l'infrastruttura militare acquistando armi straniere, comprese quelle offensive. Esercitazioni militari si stanno svolgendo vicino alle Isole Curili, il che complica seriamente la situazione nella regione Asia-Pacifico. Il Giappone deve imparare la lezione dalla storia e riconoscere pienamente le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, facendo di tutto per evitare che la terza divampi".